Nello Dipasquale vicepresidente Commissione Ars attuazione leggi. Le congratulazioni del Movimento Territorio. L’elezione del deputato ragusano del Pd, Nello Dipasquale, a vice presidente della Commissione speciale di Indagine e Studio per il Monitoraggio dell’Attuazione delle Leggi dell’Assemblea Regionale Siciliana è stata acoclta con grande compiacimento dal movimento Territorio, fondato, lo ricordiamo, dalla stesso Dipaquale. Compiacimento che arriva dai vari livelli in cui in movimento è articolato in provincia di Ragusa. Dichiarano Mario Cutello e Pierenzo Muraglie, rispettivamente segretario e presidente provinciali di Territorio “riteniamo che l’elezione a vice presidente di tale organismo parlamentare sia un importante e giusto riconoscimento per l’enorme mole di lavoro prodotta dal parlamentare ibleo con cui il nostro movimento ha quotidiani confronti sui temi che riguardano il territorio ibleo e non solo in un momento di estrema complessità politica e sociale per la Sicilia. Siamo sicuri che il nuovo e qualificante impegno per l’on. Dipasquale possa rappresentare un ulteriore strumento a disposizione di tutti i comuni della nostra provincia per seguire ancora meglio, e più da vicino, le opportunità legislative per la crescita delle realtà locali”.Fa loro eco il segretario ragusano del movimento, Michele Tasca,che afferma “un importante riconoscimento per il parlamentare ragusano, chiamato ad un ruolo di grande importanza e delicatezza, per la sua grande esperienza politica e come attestato di un indiscusso impegno che, con grande dedizione, è rivolto, non solo al territorio ibleo ma a tutta l’isola siciliana, isole comprese. Anche a nome dei componenti il Direttivo di Territorio, e di tutti gli aderenti esprimo massimo compiacimento per un traguardo che conferma la valenza di una politica rivolta alla collettività e al bene comune, politica della quale Territorio, come realtà provinciale, si fa interprete avendo come riferimento appunto il parlamentare ibleo”. Ed intanto Territorio Ragusa si prepara per la scadenza dell’assemblea cittadina che si terrà in video conferenza, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 19. Parteciperanno all’incontro Mario Cutello, segretario provinciale, Pierenzo Muraglie, presidente provinciale e Michele Tasca, segretario cittadino di Ragusa.Nel corso dell’incontro saranno rivissuti “la storia e l’impegno del Movimento a 10 anni dalla sua costituzione, una storia di presenza sui territori, in città e in provincia, di vicinanza alle comunità, per una componente civica che è arrivata ad avere un gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, sia pure per poco tempo. Un impegno che non è mai venuto meno, di esperienza culturale e politica che dura da tempo, e che si rinnova in questo particolare momento di grave crisi che pervade non solo il contesto economico sociale ma si allarga ai valori della politica, della famiglia, del lavoro, invadendo campi diversi, quali la sanità, la cultura, la scuola e la formazione”.L’assemblea del 3 maggio “sarà l’opportunità per un confronto sui temi emergenti attuali che toccano, da vicino, i territori, si parlerà di sanità, di lavoro, di sviluppo economico, per uno scambio di vedute e di considerazioni con la classe dirigente del Movimento sulle esigenze delle città e delle comunità, con uno sguardo rivolto al futuro della nostra terra e dei suoi figli”. (da.di.)