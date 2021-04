25 aprile a Scicli: sobria cerimonia in programma alle 12

Appuntamenti Ricorrenza

25 aprile, Festa della Liberazione, cerimonia sobria in programma a Scicli secondo norme antiCovid. Alle ore 12,00 una preghiera per i partigiani caduti. Si terrà secondo le normative anticontagio, in forma contenuta, la cerimonia del 25 Aprile, in programma domani, domenica alle ore 12,00, quando don Antonio Sparacino terrà un momento di preghiera per i partigiani caduti, cui seguirà la deposizione della corona d’alloro da parte del sindaco Enzo Giannone presso il monumento ai caduti in piazza Municipio e subito dopo presso la Stele in memoria della Resistenza in largo Gramsci.