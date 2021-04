Salute e benessere Alimentazione

Yogurt per dimagrire: ecco la dieta velocissima dei 5 giorni Yogurt per dimagrire: ecco la dieta velocissima dei 5 giorni

Lo yogurt per dimagrire in 5 giorni, ecco la dieta velocissima.La Dieta dello Yogurt è una dieta last minute: promette di dimagrire 3 chili in 5 giorni. L’essenziale però è che non sia seguita per più di una settimana consecutivamente, dal momento che è piuttosto sbilanciata, alternandola ad una normale dieta di mantenimento da 1600/1700 calorie circa. Una volta ogni uno o due mesi, si potrà però ripeterla, godendone dei vantaggi senza provocare troppo squilibrio nella nostra alimentazione. La dieta dello yogurt va di pari passo con la dieta della frutta fresca. Naturalmente, il principio fondamentale di questa dieta è consumare più volte al giorno un vasetto di yogurt naturale, spesso con aggiunta di frutta fresca, capace di smorzare la fame e accelerare la digestione. Tra i cibi più consigliati da abbinare allo yogurt ci sono riso integrale, cereali, verdure e pesce, mentre sono da evitare la carne, gli insaccati, i dolci, l’alcol, le bibite gassate e succhi di frutta.Per quanto riguarda i condimenti, per i giorni di dieta – ma è comunque un’ottima abitudine sempre – bisogna consumare solo olio d’oliva a crudo. Niente grassi cotti. Un cucchiaio al giorno di olio, tuttavia, non solo è permesso, ma anche consigliato. Se si usa sulle verdure, sul pesce si possono usare succo di limone e spezie a piacere.Yogurt per dimagrire: ecco la dieta velocissima dello yogurt di 5 giorni.Esempio menù per cinque giorniA colazione, per tutti i giorni: appena svegli un bicchiere abbondante di acqua a temperatura ambiente; poi 200 grammi di yogurt magro al naturale, un cucchiaio di crusca o cereali integrali senza zucchero, the verde o caffè non zuccherati.Spuntino metà mattina, tutti i giorni: una tazza di the verde non zuccherato.Merenda metà pomeriggio, tutti i giorni: un frutto di stagione.Prima di dormire, tutti i giorni: una tazza di camomilla o altra tisana, 3 prugne secche.Esempio menù dieta velocissima con yogurt dei 5 giorniPrimo giorno:pranzo: 300 grammi di yogurt magro al naturale e un’insalata verde abbondante (200 grammi ) con aggiunta di cetrioli e/o ravanelli.cena: un piatto abbondante di minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro, 2 gherigli di noce.Secondo giorno:a pranzo: 50 grammi di riso integrale in insalata con 1 scatoletta di tonno al naturale, 200 grammi di pomodori in insalata.a cena: 3oo grammi di yogurt magro al naturale e 2 frutti di stagione.Terzo giorno:a pranzo: 200 grammi di merluzzo al vapore con un piatto abbondante di carote e finocchi (crudi o cotti, a piacere).a cena: 300 grammi di yogurt magro con una macedonia di frutta di stagione.Quarto giorno:a pranzo: 150 grammi di salmone alla griglia con succo di limone e prezzemolo, 200 grammi di cavolfiore al vapore.a cena: 300 grammi di yogurt magro con 150 grammi di frutti di bosco e un cucchiaio di corn flakes non zuccherati.Quinto giorno:a pranzo: 50 grammi di riso integrale con asparagi al vapore e 200 grammi di insalata verde.a cena: 300 grammi di yogurt e una macedonia di agrumi e kiwi (e, se fossero di stagione, anche fragole).