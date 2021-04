Yogurt, maschera di bellezza viso anti etÃ  fatta in casa

Rimedi naturali Rimedio naturale

Yogurt, maschera di bellezza viso anti età fatta in casa Yogurt, maschera di bellezza viso anti età fatta in casa

Yogurt, maschera di bellezza viso anti età fatta in casa. Lo yogurt è un ottimo rimedio naturale per preparare una maschera viso di bellezza anti età in casa. Non tutti sanno che le proprietà contenute nello yogurt possono essere un toccasana per la bellezza della pelle del viso e come rimedio naturale contro le rughe. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la maschera di bellezza viso anti età con lo yogurt.Maschera viso anti età fatta in casa: ingredienti:yogurt biancoolio extravergine d'olivamieleLo yogurt è un derivato del latte che contiene lattosio ed è in grado di idratare la pelle in profondità. Inoltre, l'acido lattico ha proprietà esfolianti che puliscono i pori del viso e lo rendono più luminoso. Unito alle proprietà antiossidanti dell'olio extravergine d'oliva, puoi ottenere un rimedio naturale contro le rughe e i segni dell'età. Se si vuole si può completare la maschera di bellezza con il miele che rende la pelle morbida ed elastica e aiuta a combattere eventuali imperfezioni come brufoli o macchie del derma.Mescola insieme questi tre ingredienti fino a ottenere una crema, poi spalmala sul viso, facendo attenzione a non toccare gli occhi, e lasciala agire per circa 15 minuti.