Torta yogurt e fragole: ricetta buonissima

La ricetta della torta con yogurt e fragole è molto facile da preparare e buonissima da mangiare. Per preparare la gustosissima torta con yogurt e fragole bastano pochi ingredienti, vediamo quali e come si prepara.TORTA YOGURT E FRAGOLE: INGREDIENTI800 gr fragola180 gr biscotto secco150 gr yogurt greco80 gr zucchero40 gr maizena20 gr burro1 limone1 vaniglia0.5 dl succo di mela conservato non zuccheratoTORTA YOGURT E FRAGOLE: PREPARAZIONEPer prima cosa bisogna tritare i biscotti magari usando un mixer. Trasferiscili in una ciotola e lavorali con il burro ammorbidito e il succo di mela, in modo da ottenere un composto omogeneo. Distribuisci il composto nello stampo foderato con carta da forno bagnata e strizzata e compattalo sul fondo e sui bordi con il dorso di un cucchiaio o con le mani. Disponi lo stampo in frigorifero. Frulla le fragole. Lava le fragole, asciugale ed elimina il picciolo. Incidi il baccello di vaniglia, nel senso della lunghezza. Frulla 600 g di fragole con lo zucchero e il succo di limone. Trasferisci il frullato in un pentolino con il baccello di vaniglia. Porta lentamente al limite dell'ebollizione. Aggiungi 40 g di maizena diluita con 4 cucchiai di acqua fredda e prosegui la cottura a fiamma bassa per 5 minuti, mescolando in continuazione.Infine completa la torta. Elimina il baccello di vaniglia e versa il composto di fragole sulla base di burro e biscotti preparata. Livella la superficie con il dorso di un cucchiaio o con una spatolina inumidita. Lascia intiepidire e trasferisci lo stampo in frigorifero per almeno 2 ore. Servi. Poco prima di portare la torta fredda di fragole in tavola, taglia le fragole rimaste a pezzetti e disponile in modo decorativo sulla torta. Servi il dolce estivo, accompagnandolo con yogurt greco magro e, a piacere, con un filo di miele.