Cronaca Carabinieri

Ancora evasione scolastica a Vittoria: denunciati altri genitori Ancora evasione scolastica a Vittoria: denunciati altri genitori

Evasione scolastica, una notizia che non fa notizia, 98 i genitori denunciati a Vittoria. Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio del comune di Vittoria contro l’evasione dell’obbligo scolastico, in sinergia con i locali istituti scolastici, che hanno verificato la regolarità della frequenza alle lezioni scolastiche di numerosi bambini delle scuole elementari accertando che alcuni di loro, benché formalmente iscritti, si erano assentati per gran parte dell’anno senza giustificato motivo.I Carabinieri di Vittoria, acquisite le registrazioni delle presenze/assenze degli alunni presso gli istituti scolatici “primari e secondari”, hanno accertato la “Dispersione Scolastica”, e denunciato altri 98 genitori, che si aggiungono ai 48 dei giorni scorsi, che si sono resi responsabili del mancato assolvimento nei confronti dei figli dell’obbligo scolastico i quali dovranno rispondere della violazione dell’art. 731 c.p. (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori). L’attività di verifica dei Carabinieri si estenderà negli Istituti Scolastici del comprensorio.