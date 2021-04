Il mare di Marina di Ragusa a misura di bambino

Attualità Comune di Ragusa

La “Bandiera Verde”, vessillo assegnato dai pediatri italiani sventolerà nelle spiagge di Marina di Ragusa anche nel 2021. Gli arenili della nostra ridente frazione balneare attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri, presentano infatti quelle caratteristiche che le rendono più adatte alle famiglie che hanno dei bambini. “Tra i tanti motivi per cui scegliere Ragusa nella prossima stagione turistica, anche quello di godere di spiagge da Bandiera Verde. Anche quest’anno, infatti, abbiamo ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri italiani per i litorali a misura di bambino. Arenili ampi, acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per giocare, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, vicinanza di aree verdi, gelaterie, strutture sportive, locali per i grandi: queste le caratteristiche riconosciute a Ragusa, che ne fanno una meta apprezzata per servizi, sicurezza e svago”.