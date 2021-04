Sport Coppa Italia

Le Regine del Mtb School Abiomed Bike & Co Ragusa Le Regine del Mtb School Abiomed Bike & Co Ragusa

Galllery

Le “regine” del Mtb School Abiomed Bike & Co. Ragusa hanno partecipato, sabato scorso, ad Agrigento, nella splendida cornice della valle dei Templi, a un collegiale Fci. L’appuntamento è risultato indicativo per le selezioni regionali di Coppa Italia riservato alle categorie Esordienti e Allievi 2021. E chissà che già nei prossimi giorni non se ne possa sapere di più rispetto alle convocazioni delle atlete che faranno parte del gruppo siciliano. Il sodalizio ragusano era rappresentato da Alessia Micieli, Giada Nascondiglio, Erika Boscarino e Anastasia Micieli che, finora, nelle categorie di competenza, hanno piazzato risultati importanti, uno dietro l’altro, nelle gare di Coppa Sicilia Xc. E a proposito di cross country, sette corridori dell’Abiomed hanno partecipato, domenica scorsa, all’Etnaextreme 2021, una delle gare più suggestive ed affascinanti della Sicilia resa ancora più dura dalla grandine e dalla pioggia. Ai nastri di partenza Alessandro Gulino, Daniele Criscione, il giovanissimo Gabriele Martorana, Claudio Tona e Massimo Cafiso che hanno preso parte alla Granfondo. Invece, Maurizio Oliveri, Gianni D’Amato e Salvo Ansaldi hanno pedalato nella Marathon.Tutti hanno completato i rispettivi percorsi con un ottimo posizionamento in classifica generale per Cafiso. E’ arrivato, infatti, al quarantasettesimo posto assoluto. Da registrare anche il buon piazzamento per i “maratoneti” Ansaldi e D’Amato.