Nonna Maria vaccinata a 101 anni a Palermo

È tra i vaccinati più longevi dell'hub della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Maria Riolo compirà 102 anni a ottobre e stamattina è arrivata da Piana degli Albanesi (Pa) per vaccinarsi. Ne dà notizia l'ufficio del commissario per l'emergenza Covid di Palermo. Grintosa e sorridente, la signora Maria dopo l'iniezione ha intonato alcune delle antiche canzoni in arbereshe di Piana degli Albanesi ai medici dell'hub, le stesse che le piace cantare quando ha dolore all'anca. "Non mi lamento mai - ha detto Maria Riolo dopo il vaccino -, è finito subito, non ho sentito niente". Da mesi non esce di casa per via della pandemia, quindi, ricevere la dose di vaccino Pfizer anti-Covid è stata anche l'occasione per prendere un po' d'aria, oltre che per proteggersi dal virus. "Per noi è un giorno importante - spiega il figlio Vito Ciulla -.Abbiamo trovato uno staff molto professionale e disponibile. La mamma per fortuna è in buona salute, ma con il vaccino possiamo salvaguardarla, speriamo per altri cent'anni". Intanto, continua in Sicilia l'operazione open weekend AstraZeneca. Sono 240 le dosi di siero anglo-svedese somministrate da stamattina alla Fiera del Mediterraneo. Intanto, proseguono le inoculazioni di Pfizer e Moderna ai cittadini over 80 ed estremamente vulnerabili: ne sono state iniettate 1.445 dosi, per un totale di 1.686 somministrazioni fino alle 14,30 alla Fiera del Mediterraneo. Da oggi, 22 aprile, fino a domenica 25, potranno vaccinarsi senza prenotazione tutti i cittadini dai 60 ai 79 anni, sia senza patologie (saranno vaccinati con AstraZeneca) sia con patologie che, in base a valutazione del medico, rendano la persona estremamente vulnerabile (saranno vaccinati con Pfizer o Moderna).Alla Fiera del Mediterraneo e, da oggi, anche in altre dieci strutture sanitarie di Palermo e provincia, è possibile, per gli ultraottantenni, vaccinarsi senza prenotazione.