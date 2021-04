Moda e spettacolo Tv

Giusy Buscemi e Il Paradiso delle Signore: torna Teresa? Giusy Buscemi e Il Paradiso delle Signore: torna Teresa?

Giusy Buscemi e il possibile ritorto di Teresa nel cast Il Paradiso delle Signore. E’ probabile o quanto meno non si esclude. La Buscemi, intervistata da Serena Bortone su Rai 1, non si è tirata indietro nel momento in cui è arrivata la domanda in merito ad un suo possibile ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore, la soap che le ha dato il massimo della popolarità e del successo dopo la vittoria a Miss Italia.In studio erano presenti anche due attori di questa attuale stagione de Il Paradiso: trattasi di Emanuel Caserio e Pietro Masotti che vestono i panni di Salvatore e Marcello, i quali hanno ribadito che ancora oggi il pubblico è molto affezionato al personaggio di Teresa e chiede a gran voce un suo possibile ritorno in scena.La reazione di Giusy Buscemi non si è fatta attendere e nel corso dell'intervista su Rai 1, non ha escluso a priori la possibilità di poter tornare a far parte del cast di questa serie, magari anche solo per una breve comparsata.