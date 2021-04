Lavori di riparazione condotta sottomarina di scarico reflui a Marina di Ragusa

Economia Comune di Ragusa

Affidati i lavori di riparazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati al servizio del depuratore di Marina di Ragusa. Con determinazione n. 2198 del 21 aprile scorso del Settore V – Politiche Ambientali, Energetiche, sono stati affidati i lavori di riparazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati al servizio del depuratore di Marina di Ragusa, alla ditta Soc. Coop. Atlantis, con sede a Monreale (PA), con il ribasso d'asta del 9,33%, per un importo contrattuale di € 24.498,20, di cui € 1.909,16 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%. Si tratta di un intervento programmato dall’Amministrazione comunale che ha ritenuto infatti procedere con estrema urgenza all’affidamento di tali lavori di riparazione prima dell’inizio della stagione balneare.Con un precedente provvedimento dello stesso Settore n. 6097 del 15/12/2020 era stato, tra l’altro, affidato alla stessa impresa specializzata in opere marittime e lavori di dragaggio, il servizio di rilievo subacqueo e di videoispezione, intervento propedeutico alla riparazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati al servizio del depuratore di Marina di Ragusa.