Controlli anti Covid Vittoria, denunciati due vittoriesi

Due vittoriesi aggrediscono e insultano un Vigile Urbano denunciati all'autorità giudiziaria. Si tratta di due fratelli V. O. di 31 anni denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e S.O. di 26 anni, per violenza, minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’aggressione si sarebbe consumata in pieno centro domenica sera a Scoglitti. Durante un servizio di controllo da parte della polizia locale V.O. era seduto su una panchina di piazza Cavour, senza mascherina e violando il divieto di stazionare nelle piazze, come disposto da un’apposita ordinanza firmata dalla Commissione straordinaria lo scorso 8 aprile. Al richiamo dell’ispettore in servizio, il 31enne ha cominciato ad inveire contro l'agente insultandolo ripetutamente. In difesa del 31enne è accorso anche il fratello che, assistendo alla scena, ha aggredito alle spalle l’ispettore. Il tempestivo intervento di altri vigili urbani e il sopraggiungere di una pattuglia della Polizia di Stato ha scongiurato il peggio.L’ispettore è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per essere medicato. Sette i giorni di prognosi a lui diagnosticati. I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. "Condanniamo fermamente l'aggressione subita da un pubblico ufficiale nello svolgimento della sua attività. Esprimiamo sdegno per l'atto incivile e stigmatizziamo l'atteggiamento irresponsabile di tutti coloro che non hanno fatto nulla per evitare l'assembramento e richiamare al rispetto delle norme anti-Covid. Domenica scorsa, contravvenendo ai divieti vigenti, le piazze di Scoglitti erano stracolme di gente.Ci auguriamo che simili episodi non abbiamo più a verificarsi nel rispetto della salute propria ed altrui"- ha commentato la Commissione straordinaria