Avvocata di 43 anni morta per Covid: due comunitÃ  in lutto

E' morta a soli 43 anni per Covid. Due comunità in lutto in provincia di Avellino per la morte di Cristina Mariconda, avvocata di 43 anni deceduta a causa del Coronavirus. Cristina è morta nel giro di poche settimane, ennesima vittima di un virus che continua a seminare dolore. Alla fine di marzo era stata ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino, dove le sue condizioni sono purtroppo peggiorate. Dal 15 aprile era ricoverata in terapia intensiva: il Covid-19 non le ha lasciato scampo e nella giornata di ieri, 21 aprile, la donna è deceduta.La notizia e i messaggi su facebook: Stimata professionista, Cristina era originaria di Santa Lucia di Serino ma si era trasferita da qualche tempo a Serino, dove viveva assieme al marito. Tante le foto del loro matrimonio che campeggiano sulla pagina Facebook della donna, dove continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da parte degli amici. Un messaggio è arrivato anche dai colleghi del Movimento forense Avellino: "Gli Avvocati del Movimento Forense Avellino piangono l'improvvisa scomparsa della Collega Cristina Mariconda e partecipano commossi al dolore della sua famiglia", si legge.Il sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, paese natìo dell’avvocato morta per Covid su Facebook scrive: "Questo virus diabolico ha cagionato un immenso dolore all’intera Comunità di Santa Lucia di Serino per la perdita della cara Cristina – ha scritto il sindaco -. Una donna ricca di valori e principi sani, sempre determinata ad affermare ed a difendere la giustizia con lealtà e sincerità. Una donna molto legata alla propria famiglia e alla nostra comunità, seguiva sempre con particolare attenzione le vicende del nostro paese. In questo drammatico momento l'Amministrazione Comunale a nome dell'intera comunità esprime la propria vicinanza all'amato marito, alla cara madre, alle adorate sorelle ed a tutti i parenti colpiti da questo grave lutto".