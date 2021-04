Altro decesso Covid in provincia di Ragusa: morta una donna di Pozzallo

Attualità Coronavirus Ragusa

Altro decesso per Covid 19 in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di 55 anni di Pozzallo morta all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A darne notizia è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “Con grande amarezza – scrive il sindaco di Pozzallo - vi comunico che stasera, alle 20,30 circa, è deceduta all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, una nostra cara concittadina di 55 anni, a causa del COVID-19. È l’ulteriore conferma della grande pericolosità del virus, che non deve essere assolutamente sottovalutato. A nome dell’intera città di Pozzallo, mi unisco al dolore della famiglia e dei sui cari”.Il decesso avvenuto stasera fa salire a 239 i morti per il virus Covid nel Ragusano. In aumento anche il numero dei positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa che secondo il bollettino del Ministero della Salute, diffuso oggi pomeriggio, sale con altri 142 contagiati.