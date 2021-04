25 aprile: festa degli Angeli a Monterosso Almo

Appuntamenti Diocesi

Domenica 25 aprile a Monterosso Almo sarà la Festa degli angeli. Si concluderanno, dunque, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del borgo montano, che hanno preso il via con la domenica in Albis. In particolare, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 11 è fissata la solenne santa messa presieduta dall’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 12, poi, ci si sposterà al cimitero dove è prevista la preghiera per i defunti e la benedizione. A causa delle restrizioni anticovid, non è consentita la presenza dei fedeli che, però, potranno seguire il rito attraverso il canale Facebook della pagina “Parrocchia Maria Ss. Assunta e santuario diocesano dell’Addolorata”. Le iniziative religiose, nella stessa giornata, proseguiranno alle 19 con la recita del Rosario, le litanie e coroncina all’Addolorata. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica.A conclusione, poi, ci sarà un momento molto atteso dall’intera comunità dei fedeli e non solo. E’, infatti, in programma l’atto di consacrazione alla santa patrona del paese. In queste giornate, inoltre, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, si sta occupando di effettuare un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno al santuario per rendere più decorosa l’intera zona. Tra le iniziative religiose di questi giorni, intanto, anche l’adorazione eucaristica di domani, venerdì 23 aprile, a partire dalle 20.