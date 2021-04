Messa in sicurezza costone roccioso a Ragusa: scatta divieto circolazione

Economia Lavori pubblicia

Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Corso Mazzini a Ragusa. Divieto di circolazione su un tratto della strada dal 26 al 30 aprile. Il Settore V - Servizio Protezione Civile - rende noto che dovranno essere eseguiti dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Corso Mazzini, situato tra il civico 115 ed il 125. Per questo motivo si renderà necessario vietare la sosta e la circolazione su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra i numeri civici sopraindicati nel periodo compreso tra le ore 6,30 del 26/04/2021 e le ore 19,30 del 30/04/2021. L’area di cantiere interesserà l’intera sede stradale ad eccezione di un corridoio pedonale per consentire l’accesso alle proprietà laterali.