Economia Avviso

Graduatoria approvata a Ragusa: elenco Pdf Graduatoria approvata a Ragusa: elenco Pdf

Approvata a Ragusa la graduatoria degli ammessi ai mercatini degli hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno. Con determinazione n. 2184 del 21 aprile è stata approva da parte del Settore VI Sviluppo Economico, Promozione della città, la graduatoria, pubblicata in allegato, degli ammessi ai mercatini degli hobbisti e dei creatori di opere del proprio ingegno da realizzare nei siti di Marina di Ragusa, Ragusa Ibla, Castello di Donnafugata, Punta Braccetto ed a S. Giacomo. I predetti mercatini si svolgeranno nei siti sopraindicati tutti i giorni dalle ore 10,00 e si chiuderanno alle ore 21,30 a causa del rispetto delle prescrizioni Covid. In assenza di limitazioni orarie da lockdown, sarà consentito lo svolgimento fino alle ore 24,00.“In questo periodo di particolare crisi economica causata dall’emergenza sanitaria - dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, attraverso un avviso pubblico, invitare gli hobbisti ed i creatori di opere del proprio ingegno di partecipare ad un bando che desse loro la possibilità, attraverso i mercatini che intendiamo istituire, di avviare un’attività lavorativa, anche occasionale, mettendo in esposizione e vendita nei luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale oggetti di modico valore, usati o frutto della creatività degli espositori stessi”. (SCARICA ALLEGATO QUI SOTTO)