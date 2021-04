Perchè mangiamo senza fame anche quando non si è a dieta?

Salute e benessere Alimentazione

Perché mangiamo anche senza fame? Ecco alcune risposte di una ricerca scientifica. Capita a tutti di mangiare senza fame anche quando non si è a dieta. Può capitare a metà mattina o a metà pomeriggio, nonostante una buona colazione o un buon pranzo. Secondo una ricerca scientifica sono diveri i motivi che ci spingono a mangiare anche senza fame, vediamone sei.Perché mangiamo anche senza fame? Secondo una ricerca scientifica mangiamo senza fame perché esistono alcune dinamiche mentali che ci portano a riempirci di cibo, soprattuto di cibo (ipercalorico). Ecco i motivi che scatenano la voglia di cibo improvviso:Perché mangiamo anche senza fame? show in TVSecondo uno studio della Cornell University, i cooking show televisivi sono una delle principali ragioni per cui mangiamo male, o meglio ignorando il nostro reale fabbisogno calorico. La ricerca dimostra che coloro che imparano a cucinare seguendo questi programmi assumono un 16% di kcal in più rispetto a coloro che gli show si limitano a guardarli e rinunciano ad emulare i cuochi. A volte basterebbe solo seguire la logica. Se nel programma viene proposta una ricetta per due persone e noi siamo da soli, o dimezziamo le dosi oppure mangiamo solo metà piatto e ci teniamo ciò che avanza per un altro pasto.Perché mangiamo anche senza fame? Colori del ciboDiversi studi dimostrano che spesso scegliamo cosa comprare e consumare più con gli occhi che con la testa. Succede infatti che i cibi rossi e arancioni abbiano molte più chance di finire nel nostro carrello. Questo perché inconsciamente associamo a quei colori una certa abbondanza di vitamine. Attenzione però: se questo funziona quando ci troviamo dal fruttivendolo, in un supermercato rischiamo di caricare il carrello di grassi anziché di vitamine. Non è un caso che le confezioni di merendine, snack e patatine spesso siano rosse o arancioni: i responsabili del marketing hanno capito che questi colori vendono di più.Perché mangiamo anche senza fame? Cibo spazzatura nascostoAnche questa tentazione nasce dal nostro apparato visivo. Noi infatti desideriamo ciò che vediamo. Quando si comprano delle patatine – ma sarebbe meglio non acquistarle affatto – è meglio nasconderle nella dispensa. Se al contrario vengono lasciate in bella vista, la tentazione di consumarle fuori pasto sarà molto, troppo forte da sconfiggere.Perché mangiamo anche senza fame? Stare lontani da chi mangiaQuesta volta sono sollecitati tutti i nostri sensi. Se qualcuno mangia vicino a noi, non solo gli occhi, ma anche l’olfatto e l’udito verranno solleticati. Si innesta una specie di meccanismo dello specchio che fa scattare la voglia di cibo anche se non si ha fame.Perché mangiamo anche senza fame? Le dimensioni contanoUn piatto esageratamente grande farà sembrare la nostra porzione esageratamente piccola, anche se non è vero. La stessa illusione, di usare piatti piccoli quando si è a dieta, farà pesare di meno le porzioni misurate.Perché mangiamo anche senza fame? Attenti all'umoreQuando si parla di umore, il cibo è come il banco alla roulette: vince sempre. Il detto secondo cui “stressed al contrario è desserts” è assolutamente vero. Peccato che gli scienziati abbiano provato che anche quando si è felici si mangia volentieri e si ingrassa.