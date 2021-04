Territorio Ragusa, ritardo lavori rotatoria via Di Vittorio via Epicarmo

Politica Segnalazioni

Torna, il momento politico Territorio di Ragusa, sulla questione della realizzanda rotatoria di via Di Vittorio all'incrocio con via Epicarmo, suo vecchio cavallo di battaglia. E vi torna per lamentare che "i lavori vanno molto a rilento". Infatti i vertici di Territorio ricordano "in data 8 marzo, il Comune informava sull’inizio dei lavori e sul previsto miglioramento della pubblica illuminazione del sito stesso, oltre ad alcune indicazioni sulle variazioni della viabilità in zona, affermando che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 19 marzo". Naturalmente, afferma Territorio, "siamo i primi a considerare che i 9 giorni lavorativi intercorrenti dall’8 marzo al 19 dello stesso mese, erano comunque pochi per consentire l’ultimazione dei lavori, ma ora si esagera in senso opposto”.Pertanto, esorta il movimento “veda il Sindaco di mettere a registro, nonostante la sua ormai nota allergia a critiche e rilievi, o il settore lavori pubblici, o il settore della comunicazione, o, meglio ancora entrambi. Azzardato prevedere la fine dei lavori dopo 9 giorni, inconcepibile che, dopo oltre un mese, il cantiere è ancora aperto". (da.di.)