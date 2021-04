TiramisÃ¹ alla nutella: ricetta facile

Cucina Ricette

Tiramisù alla nutella: ricetta facile. Il Tiramisù alla nutella è una ricetta, variante del classico tiramisù, molto amata da grandi e piccini. Si tratta di una ricetta facile da seguire per preparare un dolce alternativo e gustoso. Ma vediamo quali ingredienti occorrono per portare in tavola il tiramisù alla nutella e tutte le fasi della preparazione.TIRAMISÙ ALLA NUTELLA: INGREDIENTIBiscotti savoiardi300 ml di panna da montare20 gr di zucchero a velo300 gr di nutella50 gr di Cacao amaro120 ml di latteTIRAMISÙ ALLA NUTELLA: PREPARAZIONEPer prima cosa montate la panna e lo zucchero a velo con l’aiuto delle fruste elettriche. Poi versate in una ciotola la nutella e, con un cucchiaio di legno, amalgamatela alla panna montata. Intanto fate scaldare il latte in un pentolino: deve essere tiepido e non bollente. Prendete una tortiera dai bordi alti e cominciate a formare gli strati. Bagnate i biscotti savoiardi nel latte e adagiateli sul fondo della tortiera. Versate abbondanti cucchiaiate di crema alla panna e nutella e poi spolverizzate con cacao amaro. Terminate gli strati proseguendo con i savoiardi bagnati nel latte e poi con la crema di panna e nutella fino all’ultimo strato che ricoprirete con cacao amaro. Infine mettete in frigorifero per circa due ore prima di portare il tiramisù alla nutella.