Drive in test rapidi Covid, nuova postazione a Ragusa

Una nuova sede drive in per effettuare i test rapidi a far data dal 21 aprile 2021. La nuova sede assegnata è quella al centro Direzione Asi – viale n. 1 – Ragusa. Una nuova postazione che avrà spazi più grandi e renderà lo svolgimento delle operazioni più snello e veloce. Nella nuova sede verranno rispettate le stesse giornate e osservati gli orari della precedente sede - teatro Tenda. «Il servizio di drive in – assicura il direttore ff del Distretto di Ragusa, Giovanni Ragusa - sarà garantito dagli operatori sanitari dell’Asp e supportato dai volontari della protezione civile e dal personale della polizia municipale del comune di Ragusa.»