Iacp, Case popolari Jungi: manutenzione straordinaria (Ecobonus e bonus facciate)

Dopo quaranta anni di attesa, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria delle case popolari di via Pietro Nenni a Jungi, popoloso quartiere di Scicli. A darne l’annuncio l’amministrazione Giannone, che, sin dal suo insediamento ha seguito e supportato la costituzione in condominio da parte dei proprietari (Iacp e privati), atto propedeutico all’avvio dell’iter per i lavori. Nei giorni scorsi, il vicesindaco Caterina Riccotti ha partecipato da remoto all’ultima di una serie di assemblee condominiali propedeutiche all’affidamento dei lavori, e che hanno deliberato sul ricorso agli incentivi dell’Ecobonus e Bonus Facciate. Un metodo virtuoso di collaborazione fra Iacp, Comune e cittadini residenti permetterà di riqualificare, anche da un punto di vista dell’efficientamento energetico, del decoro urbano e della rigenerazione degli spazi comuni, un quartiere importante nella vita della città.