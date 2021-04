Questura Ragusa, due nuovi funzionari della Polizia

Attualità Polizia di Stato

Questa mattina, il Questore di Ragusa Giusi Agnello, ha dato il benvenuto a due nuovi Funzionari della Polizia di Stato, il Commissario Capo Dr. Tommaso Amato e il Vice Commissario Eva Carpintieri, di recente assegnazione alla Questura di Ragusa da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Dott. Tommaso Amato andrà a dirigere la DIGOS, prendendo il posto del V. Questore della Polizia di Stato Vinzy Siracusano, trasferita lo scorso febbraio alla Digos di Messina, mentre il Vice Commissario Carpintieri è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Modica, dove completerà la fase formativa del corso biennale per Funzionari di Polizia con un periodo di tirocinio di sei mesi. Il Commissariato Polizia di Stato di Modica sarà diretto, fino a quel periodo dal Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Emanuele Giunta, già Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico della Questura, succedendo al Vice Questore Dr. Corrado Empoli, assegnato al Commissariato P.S. di Alcamo, dirigendo a scavalco, per diversi periodi, i Commissariati di P.S. di Licata, Canicattì e Sciacca. Il Dottore Tommaso Amato si è laureato in Giurisprudenza Magistrale il 22 ottobre 2010.E’ entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2012, quando, vinto il concorso dopo due anni di pratica forense, ha frequentato il 103° corso per Commissari fino al 2014. Al termine del corso è stato assegnato presso la Questura di Agrigento, dove dal 17 febbraio 2015 al 11 gennaio 2017 ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, successivamente, ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro. La Dottoressa Carpintieri ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2016 e si è abilitata alla professione forense nel 2018; nel 2020 ha conseguito un master di II livello in “diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”. Durante la sua formazione, arricchita anche dal servizio civile, ha svolto l’incarico di collaboratore legale per più associazioni impegnate nella tutela dei diritti ed ha frequentato dei corsi all’estero ed Erasmus, per il perfezionamento delle lingue inglese e spagnola.Dal 2015 al 2018 ha esercitato l’attività di avvocato praticante presso uno studio legale privato di Roma. Vincitrice di concorso per Commissari, ha frequentato presso la Scuola Superiore di Polizia il 109° corso di Formazione, conclusosi lo scorso 26 marzo. Il Questore di Ragusa, i Funzionari e tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della Provincia danno il benvenuto ai due nuovi funzionari, augurando loro buon lavoro.