Appuntamenti Diocesi

Maria Santissima di Gulfi: domani a Chiaramonte Maria Santissima di Gulfi: domani a Chiaramonte

Ultimi fuochi per la festa di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona principale di Chiaramonte Gulfi. Domani, martedì 20 aprile, è la solennità liturgica della Vergine, oltre che giornata diocesana sacerdotale. Domani sarà anche la giornata dei forestali. Alle 8 e alle 12 il solenne scampanio in tutte le chiese. Alle 9, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica. Dalle 9,30 alle 12 la chiesa sarà riservata al ritiro spirituale del clero diocesano. Alle 11 la concelebrazione eucaristica del clero della diocesi di Ragusa. La celebrazione sarà trasmessa sulla pagina Fb “Santuario Maria Ss. di Gulfi Chiaramonte Gulfi”. Alle 19, al santuario, la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Vaccaro con la presenza dei forestali. Alle 20 ci sarà la solenne celebrazione dei Vespri, il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica.Anche in questo caso, la celebrazione sarà trasmessa sulla pagina Facebook. Mercoledì è la giornata di chiusura della festa. Alle 9 in chiesa Madre la celebrazione eucaristica, alle 9,30 in santuario la santa messa. Un’altra santa messa alle 11: è la celebrazione eucaristica che si tiene a conclusione dei festeggiamenti e che sarà presieduta da don Giovanni Filesi. Alle 19, al santuario, la celebrazione eucaristica. I posti a sedere in santuario sono 80, all’esterno saranno sistemate le sedie con i relativi distanziamenti. Sino al 21 aprile in chiesa Madre sarà esposto il “Manto dei chiaramontani”. A supportare le iniziative l’amministrazione comunale con in testa il sindaco on. Sebastiano Gurrieri d’intesa con Confcommercio provinciale presieduta da Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale presieduta da Danilo Scollo.