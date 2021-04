Salute e benessere Diete

Carciofi per dimagrire 2 kg in 7 giorni: ecco cosa si mangia

I carciofi contengono poche calorie e sono ideali per la dieta che promette di far perdere fino a 2 kg in 7 giorni. Si tratta di una dieta veloc ed equilibrata. La dieta dei carciofi è una dieta dimagrante a base di carciofi che consente di raggiungere in poco tempo grandi risultati senza grandi rinunce. Dura una settimana ed è depurativa per il fegato, anticolesterolo e ipoglicemizzante. Questo perché il carciofo è un ortaggio con pochissime calorie e molte fibre ed ha un indice glicemico moto basso, che lo rende un alimento particolarmente adatto anche per le persone diabetiche.Carciofi: proprietà nutrizionali e beneficheLe azioni terapeutiche del carciofo sul fegato erano già ben note nel XVII secolo grazie alla medicina popolare. La medicina moderna è ricorsa alle proprietà farmacologiche di questa pianta negli anni ‘30 del secolo scorso. Ecco nel dettaglio gli effetti benefici dei carciofi.Azione sul metabolismo lipidico. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che gli estratti del carciofo agiscono sul metabolismo lipidico diminuendo la produzione del colesterolo e dei trigliceridi endogeni.Azione antiossidante. L’estratto di foglie di carciofo produce un’inibizione dello stress ossidativo. Gli antiossidanti sono fondamentali nel ridurre i danni ossidativi e degenerativi, bloccando l’azione dei radicali liberi.Prevenzione dell’aterosclerosi. Recentemente è stato dimostrato che gli estratti di carciofo sono efficaci nella prevenzione dell’aterosclerosi, in quanto inibiscono la sintesi del colesterolo e aumentano la secrezione biliare.Azione protettiva dell’intestino. Il carciofo è ricco di fibra alimentare, utile a mantenere la funzionalità intestinale. La fibra contribuisce inoltre al raggiungimento del senso di sazietà, quindi aiuta a limitare il consumo di alimenti a elevata densità energetica. Azione ipoglicemizzante. Alcuni composti presenti nei carciofi hanno mostrato una significativa capacità di abbassare la glicemia nel sangue. Tra questi l’acido clorogenico, che contribuisce alla riduzione dell’assorbimento del glucosio intestinale.Azione epatoprotettiva. La proprietà terapeutica tradizionalmente attribuita al carciofo è quella epatoprotettiva, cioè la protezione del fegato. Già in tempi lontani ne veniva raccomandato il consumo ai pazienti affetti da epatite, ittero, cirrosi e steatosi epatica.Azione coleretica. I carciofi esercitano una funzione regolatrice del flusso biliare, promuovendo la sintesi e la secrezione della bile. In questo modo si aiuta l’attività enzimatica, funzionale e antitossica del fegato, si stimola la rigenerazione epatica e l’aumento del flusso sanguigno.Questo ortaggio, oltre a nutrire, esercita una funzione protettiva grazie alla presenza di particolari sostanze che, a seconda della natura chimica, sono indicate come polifenoli, flavonoidi e steroli.Ma cosa si mangia nella dieta dei carciofi per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni: esempio menù:Lunedì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integraliPranzo: 100 g di tagliata, 100 g di carciofi, un’insalata di rucola e radicchio rosso e un’aranciaCena: una frittata di cuori di carciofo con un uovo, 150 g di cuori di carciofi, 50 ml di latte, 150 g di patate con prezzemolo e 2 mandariniMartedì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integraliPranzo: 50 g di riso con 100 g di carciofi condito con il succo di mezzo limone, 1 cucchiaino d’olio, un cucchiaio di parmigiano, un’insalata di cuori di scarola e un piccolo grappolo d’uvaCena: un’insalata con 150 g di carciofi, 50 g di prosciutto cotto, 30 g di emmental, 100 g di insalata belga, 150 g di finocchi in insalata e una peraMercoledì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali.Pranzo: 60 g di spaghetti con 200 g di carciofi, 15 g di parmigiano, un’insalata di lattuga, pomodoro e ravanelli e 2 mandarini.Cena: 300 g di cuore di carciofi, un’insalata verde con barbabietole, una macedonia di kiwi, mele e arance.Giovedì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali.Pranzo: 150 g di fesa di vitello, 200 g di carciofi, 200 g di patate bollite e una pera.Cena: 200 g di carciofi al pomodoro, un’insalata verde mista e un piccolo grappo di uva nera.Venerdì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali.Pranzo: 50 g di pasta con 60 g di tonno al naturale e 100 g di cuori di carciofi, un’insalata di lattuga e due kiwi.Cena: un’insalata ricca con 250 g di carciofi e 200 g di gamberetti, 150 g di broccoli al vapore e una macedonia di pere, arance e mandarini.Sabato: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali.Pranzo: 150 g di carciofi al forno, un uovo, un’insalata di fagiolini e barbabietole e una mela.Cena: 60 g di bresaola, 100 g di carciofi, 20 g di grana, insalata di fagiolini e 2 mandarini.Domenica: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali.Pranzo: 100 g di filetto, 100 g di carciofi a una pera.Cena: 300 g di cuore di carciofi, un’insalata verde con barbabietole, una macedonia di kiwi, mele e arance