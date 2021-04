Speranza: Da indagine su rapporto Oms emergerÃ  nostra trasparenza

Italia Ministro Salute

ROMA - ’’La email del 14 maggio di Ranieri Guerra? Faccio chiarezza su un tema di cui si discute molto in più ambiti. Quella email ci informava che il report era stato pubblicato e ci riportava un dibattito legittimo all’interno dll’OMS tra chi voleva pubblicarlo e chi no. Ma erano tutte scelte interne all’OMS, noi ne prendiamo atto. In questi mesi avevamo un rapporto costante, ma ho fiducia nella magistratura e apparirà evidente la piena trasparenza e lealtà delle nostre istituzioni’’. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a ’’In mezz’ora in più’’ su Rai3.