Allergie e salute, lenzuola, ogni quanto vanno cambiate e lavate. Cambiare le lenzuola spesso allontana alcune allergie e fa bene alla salute. Il letto è il posto in cui trascorrimano moltissime ore delle nostre giornate ed è importante averne cure mantenendo sempre la pulizia giusta. Secondo alcune tradizioni le elnzuole in inverno si lavano ogni 5/7 giorni mentre in estate si lavano anche ogni 3 giorni. La cosa che in pochi sanno è che durante la bella stagione faremmo bene a cambiare le lenzuola con una certa frequenza. Il sudore, infatti, favorisce la proliferazione di germi, rendendo il letto, il materasso e il cuscino degli ambienti umidi e dunque dei terreni appetibili per funghi e batteri. Come se non bastasse, spesso il corpo porta dall'esterno anche altri microbi, da quelli presenti sul pelo degli animali al polline, fino ad arrivare agli acari della polvere. Insomma, potenzialmente il letto potrebbe diventare una vera e propria "fabbrica" di infezioni.Come evitare di andare facilmente incontro ad allergie e problemi di salute? Bisogna mantenere una corretta igiene e soprattutto cambiare la biancheria tutte le volte che ce n'è la necessità. Se in inverno basta una volta ogni 5-7 giorni per evitare piccoli inconvenienti, in estate le cose cambiano e, complice il caldo, è consigliabile lavare le lenzuola almeno due volte alla settimana, soprattutto per coloro che soffrono di asma e sinusite. Per quanto riguarda le federe dei cuscini, invece, queste vanno cambiate più spesso, ovvero due volte alla settimana, così da evitare di inalare i batteri e da ridurre al minimo la possibilità di andare incontro ad acne e brufoli. La stessa cosa vale anche per il pigiama, che andrebbe sostituito almeno una volta alla settimana. Naturalmente questi lassi di tempo variano in base alla quantità di sudore prodotto. È chiaro che, se le lenzuola e il pigiama arrivano a bagnarsi a causa del caldo eccessivo, vanno cambiate il giorno dopo. Come ultima cosa, è bene ricordare che il materasso va pulito a fondo una volta ogni sei mesi. Solo in questo modo si riuscirà a preservare la propria salute.Allergie e salute, lenzuola, ogni quanto vanno cambiate e lavate? Quale è il lavaggio adatto al tessuto?L'ultimo dubbio riguarda il lavaggio: come lavare efficacemente le lenzuola a prova di microscopio? Prima di tutto, leggi bene l'etichetta delle lenzuola per non rovinarle, scegliendo il programma di lavaggio adatto al tessuto. Scegli comunque lavaggi sui 40-60 gradi per ottenere un pulito sicuro. Poi, evita di caricare troppo la lavatrice per assicurarti che ogni capo venga lavato e risciacquato bene. Infine, non esagerare troppo con l'ammorbidente perché riduce l'assorbenza del tessuto.