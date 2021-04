Sport Calcio

2 arrivi in casa Rossoblu: Cusimano e Basualdo al Marina di Ragusa 2 arrivi in casa Rossoblu: Cusimano e Basualdo al Marina di Ragusa

Nell’ultimo giorno utile per i trasferimenti, il Marina di Ragusa ufficializza l’arrivo in maglia rossoblu del portiere Giuseppe Cusimano proveniente dal Roccella e l’argentino ex Estudiantes Tomas Basualdo. Le prime parole di Cusimano dopo l’arrivo a Ragusa: “Sono felice che la squadra mi ha accolto molto bene e una società fantastica. Sono arrivato per essere un valore aggiunto alla squadra e penso che la squadra c’è e possiamo salvarci.” Basualdo: “Sono appena arrivato a Ragusa e conosciuto i miei nuovo compagni. Felice di fare il mio primo allenamento oggi con questa squadra. Sono un centrocampista difensivo centrale. Mi piace giocare la palla e recupero molte palloni. Queste le mie principali caratteristiche.”A parlare più in generale del campionato di serie D, della ripartenza dell’Eccellenza e delle ultime otto gare che restano per chiudere la quarta serie, il DG, Nunzio Calogero che inizia la sua disamina parlando innanzitutto del campionato in corso. “E’ un campionato tosto e ce ne siamo accorti quanto lo scorso anno è stata diramata la composizione del girone. Abbiamo subito notato come sarebbe stato difficile, e così è stato. Una classifica equilibrata verso l’alto ed equilibrata anche verso il basso. Cinque squadre per quattro posti nei play out. Ma è stato anche un campionato anomalo a causa dell’emergenza sanitaria. Così come anomalo è il campionato di Eccellenza ripartito con delle ‘forzature’. Non capisco come un campionato regionale possa essere equiparato ad interesse nazionale come una serie D, senza però disputare oltre trenta gare come in quarta serie.Per quanto riguarda la prestazione di mercoledì scorso, devo rispondere a qualcuno che ha criticato la prestazione dei ragazzi. Mercoledì si doveva vincere e così abbiamo fatto, al di là della prestazione. A noi interessava vincere. Adesso andiamo a Castrovillari con il morale alto. Mi aspetto una squadra che vuole salvarsi come la società che meriterebbe ancora la serie D, nonostante qualche errore. Io parlerei di salvezza che meritano i ragazzi prima della società.”