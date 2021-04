Sicilia Carabinieri Palermo

Video con bimbo di 8 anni che guida moto: Miii, sapi portare u 300

Un video diventato virale riprende un bimbo di 8 anni che guida per le strade di Palermo uno scooter potente: honda sh 300. I carabinieri hano scoperto che stato girato in via Empedocle nel quartiere Borgo Vecchio e hanno sanzionato una donna di 40 anni, proprietaria del motociclo e nonna del bambino. I carabinieri hanno segnalato i genitori del bambino alla Procura ordinaria e a quella per i minorenni. Le immagini mostrano il bambino dell'età apparente di 8-9 anni che guida lo scooter con un passeggero dietro, zio del bambino e figlio della proprietaria del mezzo. Poi si sente una donna commentare entusiasta: "Miii, sapi portare u' 300" (riferendosi alla cilindrata dello scooter). Il file è arrivato fra le mani dei carabinieri della stazione Palermo Centro che hanno avviato le indagini. Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per oltre 6 mila euro.Poche settimane fa si era verificato un episodio analogo nella zona di Borgo Ulivia. In un video pubblicato su TikTok si vedeva un bambino, più o meno della stessa età, che guidava una moto di grossa cilindrata. In sella dietro di lui c'era un quarantenne amico di famiglia. Anche in quel caso i carabinieri, analizzando le immagini, sono risaliti al proprietario della moto e ai genitori del giovanissimo motociclista.