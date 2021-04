Italia Inps

Reddito di Emergenza da 400 euro a 840 euro, Inps: domanda in scadenza

Il decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di Emergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in possesso di tutti i requisiti. La circolare INPS 14 aprile 2021, n. 61 recepisce le novità introdotte relativamente ai requisiti richiesti per l’accesso al REM e a una nuova categoria di beneficiari. Nella circolare sono illustrati nel dettaglio i requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali richiesti. Sono descritte, inoltre, le compatibilità con ulteriori indennità Covid-19, prestazioni pensionistiche, rapporti di lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative, Reddito e Pensione di Cittadinanza di precedenti normative. Sono indicate anche le modalità di calcolo del beneficio economico e di erogazione delle tre mensilità, con il regime fiscale applicato.La domanda di REM deve essere presentata all’INPS da uno dei componenti del nucleo familiare, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:il servizio online dedicato, accessibile con le credenziali di identità digitale;gli Istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152).L’INPS comunicherà l’accoglimento o la reiezione della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, mediante SMS o email, utilizzando i dati di recapito indicati nella domanda.