Attrezzature per bambinopoli donate al Comune di Ragusa

Alle 11 di domani, domenica 18 aprile, nello spazio comunale di via Generale Cadorna (facilmente raggiungibile da Via Mariannina Schininà), verrà inaugurata una bambinopoli al servizio dei bambini del quartiere che è stata donata alla città dal Rotary Club di Ragusa. Le attrezzature messe a disposizione dal club service, sono state installate nella piccola area di proprietà del Comune di Ragusa che ha eseguito tutte le opere edili indispensabili per potere accogliere la nuova bambinopoli. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida ed i rappresentanti del Rotary Club di Ragusa. (Foto web)