Latitante arrestato a Sampieri: plauso ai carabinieri

Arresto latitante a Sampieri, il sindaco si complimenta coi carabinieri. Il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone si è complimentato stamani con i carabinieri della Tenenza di Scicli e della compagnia di Modica per la brillante operazione che ha portato all’arresto, in territorio di Sampieri, di un pericoloso latitante ricercato con mandato di cattura internazionale. Un segno, l’operazione odierna, dell’alto grado di capacità investigativa di chi è preposto alla tutela dell’ordine pubblico in città.