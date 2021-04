Salute e benessere Alimentazione

Dimagrire con la dieta lampo: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena? Dimagrire con la dieta lampo può diventare facile se si sceglie una determinata alimentazione . Ma come si dimagriresc con la dieta lampo e come fare una dieta lampo per perdere 5 kg in una settimana? La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Fra un pasto e l’altro eliminate la fame e drenate i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite. Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino.DIMAGRIRE CON LA DIETA LAMPO: MENU’ TIPOEcco un esempio di cibi e porzioni per una giornata tipo (ricordate che variare è importante, anche quando si è a dieta):Colazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali.Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca.Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un’insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate.Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle.Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale. Consigli per dimagrire 5 kg in una settimanaPer dimagrire con la dieta lampo occorre anche seguire alcuni consigli utili e regole d’oro, vediamo quali:Bere tanto: almeno due litri d’acqua, idratandovi costantemente anche con tisane e tè verde. Cibi ottimi per la dieta lampo: preferire la carne bianca e il pesce azzurro, formaggi magri, uova, legumi, cerali integrali, frutta e verdura. La cosa più importante sarà il modo di cucinarli. A questo proposito vi consigliamo l’acquisto di una vaporiera, che vi permetterà di cuocere il cibo conservandone i sapori, senza l’aggiunta del condimento.Cibi da evitare nella dieta lampo: cioccolata, bibite gassate, formaggi, salumi, carne rossa, pesce grasso, pane e pasta di farina bianca e alcol.Non saltare i pastiAnche quando si è a dieta, è importante consumare comunque 5 pasti al giorno. Questo perché mangiare spesso tiene attivo il vostro metabolismo e vi evita di accumulare troppa fame tra un pasto e l’altro. Assolutamente vietato quindi saltare i pasti, perché si rischia di ottenere l’effetto contrario.Fare attività fisica costanteInutile girarci intorno se volete dimagrire dovete praticare una qualsiasi attività fisica per almeno due volte a settimana. Cercate di eliminare anche le cattive abitudini, evitando di fare le ore piccole, di bere alcool e fumare. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico.