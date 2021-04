Di Maio: I regimi? Parliamo con tutti ma sui diritti non si arretra

Italia Amministrazioni

ROMA - ’’L’Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geo-politico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all’Alleanza Atlantica. Va aggiunto che il governo di Joe Biden ha cambiato approccio rispetto alla precedente amministrazione Trump. Roma e Washington non sono mai state tanto vicine. Questa amministrazione Usa non è certo isolazionista, siamo perfettamente allineati su questioni fondamentali, come la difesa dei diritti umani, o dell’ambiente’’. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.’’L’Italia è un alleato fondamentale della nuova politica americana. Biden e la sua amministrazione mi hanno anticipato le scelte sull’Afghanistan, assicurano il loro sostegno in Libia’’, sottolinea il ministro, che alla domanda se Biden ha promesso che invierà vaccini in Italia risponde: ’’Ne parleremo più avanti, concordiamo che i vaccini non possono essere utilizzati come strumenti di politica estera’’.Biden appena eletto condannò il principe Mohammad Bin Salman per l’omicidio di Jamal Kashoggi, ma disse anche che le relazioni economiche d’antica data con i sauditi non potevano cambiare.Lo stesso farà l’Italia con Egitto o Turchia? ’’Nonostante la condanna, gli americani non hanno cessato le relazioni con i sauditi. I nostri rapporti con l’Egitto sono ai minimi storici da anni - spiega Di Maio -. Ci sono aziende private italiane che lavorano nel Paese, però non sono spinte dal governo. Ma è ovvio che non possiamo tagliare i rapporti con l’Egitto quando dobbiamo trattare per esempio della diga etiope sul Nilo e di questioni vitali come la Libia. Ci sono aspetti della realtà attorno al mare nostrum che ci obbligano a negoziare con chiunque, anche con i regimi non democratici. Non è una questione di double track, da una parte i principi e dall’altra gli affari. Tutt’altro, abbiamo più volte criticato la politica saudita nel conflitto yemenita. Nelle ultime ore Biden ha espulso una decina di diplomatici russi, ma allo stesso tempo ha invitato Putin al prossimo summit sul clima. Anche noi italiani manteniamo canali di dialogo’’.