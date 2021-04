Bonus ristrutturazione 2021 per chi vuole ristrutturare casa: come funziona

Economia Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni edilizie 2021 per chi vuole ristrutturare casa, le agevolazioni previste ed annunciate dall'Agenzia delle Entrate. Ecco cosa spiega l'Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazione 2021. L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di scontoAi sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAAGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOÈ possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: SINGOLE UNITÀ ABITATIVE: IN COSA CONSISTONOPer i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: CHI PUO’ USUFRUIRNEPossono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:proprietari o nudi proprietarititolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)locatari o comodatarisoci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o mercesoggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniugeil componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincologiuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimosostenuta.Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:è stato immesso nel possesso dell’immobileesegue gli interventi a proprio caricoè stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.BONUS RISTRUTTURAZIONE 2021 PER GLI IMMOBILI NON FINITIL’Agenzia precisa che è necessario che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Nel caso di specie la categoria F/4 è una delle cosiddette categorie fittizie. La ratio di queste categorie è nell’esigenza di identificare porzioni immobiliari per le finalità più disparate. Gli immobili appartenenti a tali categorie non hanno alcuna rendita catastale. La circolare n.19/E del 2020, ha precisato che per le spese sostenute per gli interventi su unità collabenti si applica la detrazione ex art. 16-bis del TUIR, nonostante non produttivi. Infatti possono comunque considerarsi edifici esistenti, essendo comunque manufatti già costruiti.