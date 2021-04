Migranti, Fico: Ue faccia salto qualitÃ  e parli con voce sola

Dal mondo Unione Europea

ROMA - ’’Il fenomeno dell’immigrazione ha attraversato tutta la storia dell’umanità. E’ un tema che per la sua estensione e la sua complessità deve essere discusso e gestito fuori dagli schemi delle polarizzazioni e senza ricorrere a semplificazioni propagandistiche. Ne ho parlato oggi in un interessante colloquio alla Camera con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi’’. Lo scrive su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico che aggiunge: ’’L’Unhcr svolge su questo fronte un lavoro importante e prezioso. E fornisce un contributo essenziale in tante aree critiche nel mondo, come la Libia, il Sahel e il Corno d’Africa. Quando parliamo di politiche migratorie, assistenza a rifugiati e migranti, integrazione, ricollocamenti, tutela dei diritti umani parliamo di temi che necessitano di un approccio globale e coordinato.Su questo l’Europa deve fare un salto di qualità non più rinviabile. Deve riuscire a parlare con una voce sola, uno sforzo necessario per superare frammentazioni e interessi di parte e per ispirare la propria azione ai principi di solidarietà e responsabilità’’.