Crema pasticcera senza glutine: ricetta

La crema pasticcera senza glutine è una ricetta base facile da preparare per guarnire torte o bignè. Per preparare la crema pasticcera senza glutine bastano pochi ingredienti, vediamo quali.Dose per circa 500 gr di crema pasticcera2 uova75 gr di zucchero80 gr di farina di riso480 gr di latte di riso (oppure 500 gr di latte vaccino)aroma preferito (scorza di un limone, di arancia, una bacca di vaniglia, stecca di cannella ecc..)RICETTA E PREPARAZIONE CREMA PASTICCERA SENZA GLUTINEPer preparare la crema pasticcera senza glutine bisogna per prima cosa mettere in una pentola le 2 uova intere, lo zucchero semolato, la farina di riso e mescolate bene con l'aiuto di una frusta, fino ad ottenere un composto senza grumi. Aggiungete adesso a filo, continuando a mescolare per non far formare i grumi, il latte di riso caldo. Io ho fatto riscaldare il latte in microonde ma potete riscaldarlo in una pentolina sui fornelli. Una volta versato tutto il latte aggiungete l'aroma scelto, ad esempio la bacca di vaniglia incisa al centro, oppure la scorza del limone ecc...Poi accendete ora i fornelli a fiamma medio bassa e fate cuocere la crema, mescolando continuamente, finché non si addenserà. Ci vorranno circa 8 minuti. Una volta pronta la crema trasferitela in una ciotola, copritela con la pellicola trasparente a contatto con la crema e fatela raffreddare completamente. Utilizzate la crema pasticcera senza glutine a piacere per farcire torte, crostate o bignè.