Cronaca Ultima ora

Tir finisce sul tetto di un magazzino a Caccamo Tir finisce sul tetto di un magazzino a Caccamo

Incidente assurdo oggi a Caccamo. Un Tir è finito sul tetto di alcuni magazzini minacciando, nel suo restare in bilico, un palazzo abitato da sei famiglie, che nel frattempo sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno subito fatto evacuare l’immobile. Sono tuttora in corso le operazione per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione. Al momento le famiglie sono tutte fuori dalle abitazioni e in attesa che l’allarme possa rientrare. Dovranno intervenire i vigili del fuoco con una grossa gru, ma i tempi non saranno brevi per rimuovere il mezzo ed fare tornare i residenti nelle proprie abitazioni. (Foto Assenza)