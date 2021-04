Nuovo parcheggio in via Sacro Cuore a Modica FOTO

Attualità Lavori pubblici

"Consegnato alla Città il nuovo parcheggio di Via Sacro Cuore". Lo ha annunciato il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post su facebook corredato di foto. "Un'area presa in stato di semi abbandono e trasformata in parcheggio a servizio del quartiere. Non ci è stato consentito di posare l'asfalto per il deflusso dell'acqua piovana. Abbiamo invece installato l'illuminazione - scrive il sindaco Abbate - e piantato alberi di leccio al posto dei pini che stavano danneggiando seriamente tutta la zona".