Politica Coronavirus

In Sicilia gestione emergenza nel caos In Sicilia gestione emergenza nel caos

"In Sicilia gestione emergenza nel caos. Si proceda con nomina nuovo commissario". Inizia così una dura nota stampa a firma di Marialucia Lorefice, deputata nazionale, M5 e Presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera, nota in cui si richiama una interrogazione al Ministro della salute, prima firmataria la stessa Lorefice, per chiedere "che si proceda con urgenza alla revoca della nomina del Presidente Musumeci quale commissario delegato all'emergenza Covid-19”. Queste le motivazioni che stanno a monte dell'atto ispettivo, spiegate dalla parlamentare iblea "apprendiamo che l’Assessorato della Regione siciliana, tramite il competente Dipartimento regionale, “ha proceduto ad una immediata attivazione di tutti gli idonei procedimenti amministrativi tesi sia alla verifica della puntuale trasmissione dei dati de quo che dei processi di acquisizione degli stessi da parte delle strutture periferiche” e anche che il Presidente della Regione “ha chiesto l’istituzione di un’apposita commissione di indagine sui dati comunicati al Ministero della Salute, per il tramite del portale ISS”.E ancora, che sui fatti in questione vi sono in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria". Quindi Marialucia Lorefice aggiunge "non vi è alcun dubbio che nei confronti di quest’ultima riponiamo massima fiducia nell’accertamento delle eventuali responsabilità, ma è altrettanto evidente che in piena emergenza sanitaria e con una massiccia campagna vaccinale da portare avanti, una situazione del genere è una grave ferita per la nostra Regione. Dopo quanto accaduto, i cittadini siciliani hanno bisogno di una gestione efficiente per uscire dall’emergenza e soprattutto di un segnale in grado di ricucire il rapporto di fiducia con le istituzioni”. (da.di.)