Il Governo prepara un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi

ROMA - Si va verso un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Il via libera arriverà domani da parte del Consiglio dei Ministri che varerà anche il Documento di Economia e Finanza.’’Nella giornata di domani verrà approvato il Def con la previsione di un ulteriore scostamento non inferiore ai 40 miliardi’’, ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso del Question Time alla Camera.’’Non più i 20 previsti, ma ben 40 miliardi per aiutare imprenditori, artigiani, commercianti e partite Iva per abbattere tasse, contributi, mutui e costi fissi. Bene così’’, scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.’’Lo scostamento di ulteriori 40 miliardi è fondamentale per lenire le sofferenze di migliaia di piccole e medie imprese con ulteriori interventi a sostegno dell’economia reale e per garantire la tenuta sociale del paese’’, commenta il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.