Rimedi naturali Salute e Benessere

Salute e tisane: tisana relax e tisana digestiva Salute e tisane: tisana relax e tisana digestiva

Salute e tisane che danno benessere all'organismo.Le tisane da sempre sono dei rimedi naturali che possono dare benefici alla salute dell’organismo. Ma cos’è una tisana e quali tisane si possono usare per porre dei rimedi come l’insonnia o la mal digestione? Vediamo alcune erbe che si possono usare e come preparare le tisane. Una tisana è una preparazione estremamente semplice che consiste nel versare acqua calda sulla droga della pianta, solitamente essiccata e sminuzzata, lasciare in infusione per un certo tempo e poi filtrare per eliminare i residui vegetali; una volta tiepido, non rimane che gustarlo. Si tratta pertanto di una semplice estrazione acquosa, che non richiede tecnologie sofisticate, ma che nella sua semplicità permette di apprezzare molte delle virtù delle piante medicinali.Una tisana tiepida può essere un utile rimedio da gustarsi la sera prima di coricarsi per favorire il sonno, oppure semplicemente per rilassarsi dopo una giornata intensa.Ecco alcune erbe usate per favorire il sonno:ValerianaPassifloraCamomillaLa Valeriana è sicuramente una delle piante più efficaci, ma il suo gusto e il suo aroma, non troppo gradevoli, ne limitano molto spesso l’uso in tisana. L’associazione con altre piante dal sapore gradevole e l’aggiunta di piccole quantità di essenze piacevoli e rilassanti (Arancio, Limone, Lavanda) ci permette di sfruttare al meglio la sua funzionalità.Ecco alcune erbe usate per favorire la digestione dopo i pasti:CarciofoTarassacoFumariaBoldoMenta piperitaLa tisana piuttosto amara può essere resa gradevole dalla Menta piperita e dalla Liquirizia che si adattano molto bene al dopo-pasto. Si tratta di tisane che aiutano la fisiologica eliminazione dei gas intestinali. Solitamente dopo i pasti, in persone che presentano un intestino particolarmente sensibile o in momenti di tensione e stress, il tratto digestivo può essere il primo a risentire delle conseguenze. Anche in questo caso può risultare utile un infuso dal gusto gradevole e delicato e dall’aroma inconfondibile. Concedersi qualche minuto dopo il pranzo, prima di riprendere le normali attività, per assaporare l’infuso è una piccola pausa capace di ridurre la fastidiosa sensazione di pesantezza; particolarmente gradevole è anche l’aroma della menta che si diffonde dall’infuso ancora caldo.