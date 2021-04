Politica Asp Ragusa

95 vaccinati in un giorno a Scicli: numero insufficiente 95 vaccinati in un giorno a Scicli: numero insufficiente

Appena 95 vaccinati in un giorno a Scicli. Un numero insufficiente. Ecco perché l’on. Orazio Ragusa è tornato a chiedere ai vertici dell’Asp di Ragusa di raddoppiare almeno il numero delle inoculazioni, organizzando un servizio in grado di soddisfare questa esigenza. “Siamo tutti d’accordo sul fatto – afferma l’on. Ragusa – che soltanto attraverso il potenziamento della campagna di vaccinazione riusciremo ad uscirne fuori. Condividiamo l’idea di potenziare il numero delle aree Hub nell’ambito del distretto socio-sanitario 45, utilizzando pure le strutture messe a disposizione da un cittadino. Ci chiediamo, però, perché a Scicli, dove abbiamo tra l’altro l’opportunità di usufruire di una struttura ospedaliera collocata in periferia e quindi con spazi adeguati, si proceda così a rilento. Ho chiesto ancora una volta al manager Angelo Aliquò, che ringrazio sempre per la sua disponibilità, di intervenire in questo senso.Mi ha assicurato che si adopererà per cercare di attivare un percorso che consenta in tempi brevi alla città di Scicli di potere contare su un potenziamento del numero delle vaccinazioni”.