Ciambella salvagente multicolore: ricetta. La ricetta della ciambella salvagente multicolore è una ricetta allegra e adorata dai bambini. La ciambella multicolore è anche fantastica da portare a tavola dopo un pranzo con amici. Per preparare una ciambella salvagente multicolore servono alcuni ingredienti ed un po' di pazienza per preparare le dosi colorate che poi vanno assemblate.Salvagente ciambella multicoloreCiambella salvagente multicolore: ingredienti400 gr di farina 00200 gr di zucchero200 ml di latte1 cucchiaino di essenza di vaniglia150 gr di burro4 uova1 pizzico di sale1 bustina di lievito per dolcicoloranti alimentari (giallo, rosa, verde e viola)Ciambella salvagente multicolore: preparazionePer prima cosa prendete una ciotola abbastanza ampia e versate dentro le uova e lo zucchero. Cominciate a mescolare fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete il burro fuso e poi mescolato con il latte e la vaniglia, in modo da intiepidirlo, e amalgamate. Infine unite anche la farina e il lievito setacciati, e il sale. Dividete il composto in 5 ciotole: lasciatene una neutra, e aggiungete un po' di colorante nelle altre 4, mescolando ognuna con un cucchiaio diverso in modo da non contaminare i colori tra loro. Poi imburrate uno stampo a salvagente per la ciambella. Poi versate al centro 2 cucchiai di composto preso dalla prima ciotola, poi aggiungete 2 cucchiai presi dalla seconda ciotola esattamente al centro del precedente. Proseguite con la terza, la quarta e la quinta ciotola e ripetete il giro fino a finire tutti gli impasti.Cuocete, in forno statico preriscaldato a 180°C, per circa 40 minuti. Prima di sfornare la ciambella salvagente multicolore fate la prova della forchetta ovvero punzecchiate la ciambella salvagente multicolore in diverse parti e se la forchetta uscirà asciutta la ciambella è cotta al punto giuro. Poi sfornate e lasciate intiepidire. Infine tagliate la ciambella salvagente multicolore e se volete spolverate con uno strato di zucchero a velo.