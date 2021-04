Cucina Ricette

Ciambella al mandarino: ricetta Ciambella al mandarino: ricetta

Ciambella al mandarino: ricetta. Ciambella soffice semplice. La ricetta della ciambella al mandarino è tra le ricette più facili tra quelle della nonna. La ciambella ai mandarini è un dolce semplice che piace a bambini ed adulti. Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preparare una ciambella soffice e gustosa con i mandarini.Ciambella al mandarino: ingredienti ricetta350 g Farina 00150 g mandarini 200 g Zucchero100 g Burro3 Uova1 bustina Lievito in polvere per dolciCiambella al mandarino: preparazione della ricetta della nonnaPrendete una ciotola e versate lo zucchero, poi aggiungete le uova, un pizzico di sale ed il burro morbido (lasciato ammorbidire a temperatura ambiente). Montate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Poi spremete i mandarini e grattugiate la buccia (quest’ultimo opzionale), unite il succo al composto liquido e amalgamate. Mescolate la farina con il lievito, setacciatela e unitela pian piano al composto di liquidi continuando a mescolare con le fruste. Rivestite di carta forno, o imburrate e infarinate una teglia da 24 cm, versate il composto all’interno e livellatelo con un cucchiaio o una spatolina. Infornate a 170°C per circa 45 minuti, regolando la cottura in basa alla potenza del vostro forno. Prima di sfornare la ciambella al mandarino fate la prova della forchetta, punzecchiate in alcune parti la ciambella, se la forchetta esce asciutta la cottura è perfetta.Quando sarà cotta sfornate e lasciate completamente raffreddare prima di servirla. A piacere si può o meno spolverare la ciambella al mandarino con lo zucchero a velo.