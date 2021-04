Cronaca Incendio

Incendio a Vittoria: a fuoco una discarica di rifiuti

Alle 11,10 di oggi la squadra operativa del Comando di Ragusa con al seguito una autobotte per il rifornimento idrico, è intervenuta in contrada Resinè-Salina, per l'incendio che si sviluppava in un lotto di terreno utilizzato come discarica di rifiuti vari. I vigili del fuoco giunto sul posto, ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento al fine di ridurre la colonna di fumo nero che si elevava, fino ad ottenere lo spegnimento completo. Nell'area sono stati rinvenuti due fusti in metallo il cui contenuto risulta ignoto, e personale Vigilfuoco con gli strumenti campali in dotazione ha provveduto a verificare eventuali emissioni tossiche, non rilevando esalazioni pericoloso.Sul posto è intervenuto personale del Commissariato di Vittoria, e dei Carabinieri di Vittoria. I vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento degli ultimi focolaio d'incendio.