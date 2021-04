Cronaca Ultima Ora

Grave incidente sul lavoro a Modica Alta

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle ore 18,30, in via Vanella 155 a Modica Alta. Secondo le prime informazioni un modicano di 49 anni è rimasto ferito alle gambe mentre stava spostando un motozappa in un terreno della ditta per la quale lavora per fare spazio per depositare delle pedane. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e la Polizia Municipale. A seguito delle gravi ferite riportate è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso sul posto.