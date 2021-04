Attualità Asp Ragusa

Vaccinazione straordinaria a Ragusa, Modica e Vittoria: senza prenotazione Vaccinazione straordinaria a Ragusa, Modica e Vittoria: senza prenotazione

Vaccinazione straordinaria nei distretti di Ragusa, Modica e Vittoria. Lo comunica l’Asp di Ragusa. I distretti sanitari rimarranno aperti fino alle ore 21. In linea con le disposizioni del Presidente della Regione che intende dare una sterzata alla campagna vaccinale, l’Asp di Ragusa a partire dal 16 e fino al 18 aprile terrà aperti gli hub di Ragusa, ex ospedale Civile; quello nuovo di Vittoria “Fiere” e il centro vaccinale di via del Sacro Cuore a Modica per la somministrazione dei vaccini. Un fine settimana di vaccinazioni straordinarie con AstraZeneca. Infatti, venerdì, sabato e domenica, sarà possibile vaccinarsi, senza prenotazione, con AstraZeneca e lo potranno fare i cittadini tra i 60 e i 79 anni. Inoltre, ogni persona che vorrà vaccinarsi all’open day sarà comunque sottoposta a un’attenta valutazione medica prima dell’immunizzazione, in modo da capire se ci sono controindicazioni in base a particolari problemi di salute.HUB RAGUSA – ex ospedale Civile Venerdì 16 aprile dalle ore 18.00 alle 21.00Sabato 17 aprile dalle ore 15.00 alle 21.00Domenica 18 aprile dalle ore 15.00 alle 21.00HUB VITTORIA Fiere:Venerdì 16 dalle ore 9.00 alle 21.00 Sabato 17 aprile dalle ore 15.00 alle 21.00Domenica 18 aprile dalle ore 9.00 alle 21.00CENTRO VACCINALE VIA SACRO CUORE - MODICAVenerdì 16 aprile dalle ore 14.00 alle 21.00Sabato 17 aprile dalle ore 14.00 alle 21.00Domenica 18 aprile dalle ore 9.00 alle 21.00L’Asp di Ragusa raccomanda ai cittadini di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica rima di presentarsi per la vaccinazione. La modulistica può essere scaricata dal sito dell’Asp: https://www.asp.rg.it/moduli-vaccinazione