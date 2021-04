Servizio Civile Universale, pubblicate graduatorie Ragusa

Attualità Comune di Ragusa

Pubblicate le graduatorie dei progetti “Karat” e “Ragusa Comunità Sicura”. L’Amministrazione comunale rende noto che sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente le graduatorie relative ai progetti “Karat” e “Ragusa Comunità Sicura” di cui al Bando per la selezione di 50 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. I due progetti approvati, dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, denominati “KARAT” del Programma Heritage Ibla e “RAGUSA - COMUNITA’SICURA” del programma Iblei Resilienti, prevedono l’impiego, rispettivamente, di n. 32 e n. 18 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età, in possesso dei requisiti che erano stati indicati nel bando. I progetti avranno la durata di 12 mesi e vedranno impiegati i volontari per circa 25 ore settimanali con un totale di 1145 ore nell’anno.I giovani ammessi con riserva che figurano nelle due graduatorie approvate relativamente alla partecipazione ai due progetti sono obbligati a presentare entro il 19 aprile prossimo la documentazione mancante indicata nella nota indicata a fianco all’ammesso con riserva. E’ possibile chiedere eventuali chiarimenti, entro il 19 aprile 2021, tramite il seguente indirizzo email: assodselezioni@gmail.com, con oggetto: “Richiesta chiarimenti graduatoria progetto SCU”.