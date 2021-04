Dimagrire con la dieta facile: menÃ¹ semplice per perdere 10 kg

Salute e benessere Diete

Dimagrire con la dieta facile: menù semplice per perdere 10 kg. Dimagrire con la dieta facile seguendo un menù semplice e ricco di alimenti tipici della dieta mediterranea può far perdere fino a 8 kg. Il vero segreto per dimagrire con la dieta facile sta nello scegliere alimenti di stagione ed in particolare frutta e verdura. Per perdere fino a 8 kg con la dieta facile bisogna anche eliminare ogni tipo di dolce confezionato e non solo e tutte le bevande zuccherate ed alcoliche. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta facile e Dieta facile: come funziona nel menù semplice per perdere fino a 8 kg.Dieta facile per dimagrire 10 kg: come funziona.La dieta facile prevede il consumo di: acqua, frutta e verdura, cereali integrali, spezie, latticini e latte, olio d'oliva, pesce, carne e dolci.Per capire bene come funziona la dieta facile facciamo un esempio sui principi base. I cibi che devono essere assunti quotidianamente sono 3 porzioni di cereali non raffinati (pasta, riso, pane, farro, avena), 3 porzioni di frutta, 6 porzioni di verdure, 2 porzioni di latte e latticini, acqua naturale in quantità libera e come condimenti spezie e olio di oliva.Settimanalmente sono previste 5-6 porzioni di pesce (meglio se azzurro e ricco di omega3), 4 porzioni di carni bianche e pollame, 3-4 porzioni di olive, legumi e noci, 3 porzioni di patate, 3 di uova e 3 dolci. La carne rossa è concessa 4 volte al mese. Del resto è l'alimentazione mediterranea tradizionale che i nostri nonni seguivano normalmente.Dimagrire fino a 10 kg con la dieta facile esempio menù giorno per giornoLunedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdura a piacere, 100 gr di mozzarella, 30 gr di gallette di riso, 15 gr di olio d'olivaSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: verdura a piacere, 100 gr di fesa di tacchino ai ferri, 15 gr di galletteMartedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdure a piacere, 60 gr di riso o farro, 15 gr di olio d'oliva, 100 gr di gamberi sgusciatiSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 120 di salmone al vapore, verdure a piacere, 10 gr di olio di oliva, 15 gr di gallette di risoMercoledìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: insalata a piacere, pomodori a piacere, 100 gr di feta, 15 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integraleSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 120 gr di petto di pollo al forno, 15 gr di gallette di riso, 10 gr di olio d'olivaGiovedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdura a piacere, 60 gr di semolino, 100 gr di tonno al naturale, 30 gr di pane integrale, 15 gr di olio d'olivaSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: lenticchie secche 40 gr, verdura a piacere, 10 gr di gallette di riso, 10 gr di olio extra vergine d'olivaVenerdìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: 120 gr di ceci in scatola scolati, verdure a piacere, 20 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integraleSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 200 gr di sogliola, 15 gr di cracker, 10 gr di olio d'oliva, verdure a piacereSabatoColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: 150 gr di petto di pollo al forno, verdure a piacere, 15 gr di gallette, 10 gr di olio extra vergine d'olivaSpuntino: 100 gr di fruttaCena: pizza margherita, verdure a piacereDomenicaLa domenica è il giorno libero della dieta facile per dimagrire fino a 10 kg. La domenica è sempre libera da vincoli e diete, a patto che si mantengano delle porzioni adeguate e non si ecceda con zuccheri e carboidrati. Per seguire una dieta mediterranea con menu settimanale da 1.200 calorie basta dimezzare la quantità di carboidrati e accertarsi di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Il menu settimanale della dieta mediterranea da 1.300 calorie prevede invece la riduzione della quantità di frutta e di carboidrati a cena.